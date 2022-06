Jedes Jahr im Juni organisiert der Skiclub Kandersteg einen etwas anderen Wettkampf: das Skirennen auf dem Fründengletscher. Dieser liegt auf ca. 2560 m ü. M. und ist nur zu Fuss erreichbar. Wer teilnehmen will, kann die Skier vorgängig per Helikopter auf die Fründenhütte fliegen lassen. Dieses Jahr fand das Rennen am Wochenende des 18. / 19. Juni statt. Die 16 TeilnehmerInnen nahmen am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen den Weg zur Fründenhütte unter die Füsse. Dort erwartete sie ein Znacht, geselliges Beisammensein und gemütliche Massenlager.

Am Sonntagmorgen wurde der Rennkurs gesetzt. Um an den Start zu gelangen, mussten die FahrerInnen mit ihren Skiern hinaufsteigen und konnten sich so für das Rennen aufwärmen. Während des Wettkampfs selbst gaben dann alle Vollgas, und es…