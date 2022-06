SCHWINGEN Seine beneidenswerte Form stellte Florian Gnägi am Bern-Jurassischen Schwingfest auf dem Mont-Crosin erneut unter Beweis. In der achten Minute des Schlussganges konterte er einen Angriff seines Gegners Matthias Aeschbacher mit Abschlungge zum siegbringenden Resultat.

WERNER FRATTINI

Einzig im ersten Gang gegen den von einer Verletzung genesenen Schwingerkönig Kilian Wenger musste Florian Gnägi eine Punkteteilung in Kauf nehmen. Danach reihte der mächtige Seeländer Turnerschwinger Sieg an Sieg und stand am Ende als verdienter Festsieger da.

Bereits im ersten Gang meldete Matthias Aeschbacher seine Ambitionen mit einem Sieg gegen den Entlebucher Eidgenossen Erich Fankhauser an. Bis zum Schlussgang konnte der Emmentaler ein makelloses Notenblatt vorweisen.

Kilian Wenger, der nach…