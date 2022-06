VORSCHAU Sie gelangen manchmal an Ihre Grenzen, wollen aber niemandem zur Last fallen? Was sind die Chancen und Hürden, Hilfe anzunehmen? Und welche Hilfe tut gut und kann entlasten?

Viele Menschen wollen heute möglichst lange zu Hause leben. Doch wenn wir älter werden, wird es nicht einfacher, Entscheidungen zu treffen. Die Realität des Alterns bedeutet auch, dass die Bewältigung der Aufgaben des täglichen Lebens immer anspruchsvoller werden. Sicherheitsrisiken nehmen zu und der Druck auf Angehörige kann steigen, da diese sich um die Gesundheit und Sicherheit der Verwandten sorgen.

Manchmal kann die eigene Familie die nötige Unterstützung aber nur teilweise gewährleisten – zum Beispiel wegen Berufstätigkeit oder eines anderen Wohnorts. So gibt es immer wieder Situationen, in denen…