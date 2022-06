WINTERSPORT Im Nordisch-Bereich von Swiss-Ski kommt es auf der obersten Führungsebene zu einem Wechsel. Hippolyt Kempf gibt die Leitung der Nordisch-Direktion ab. Seine Nachfolge tritt die Norwegerin Guri Knotten an.

Nach rund zwei Jahrzehnten Verbandstätigkeit ist Hippolyt Kempf mit dem Wunsch an Swiss-Ski getreten, sich ab dem 1. Juli wieder hauptberuflich als Sportökonom beim Bundesamt für Sport (BASPO) zu engagieren. Der 56-jährige Luzerner gibt seine Tätigkeit als Nordisch-Direktor von Swiss-Ski auf.

Für Swiss-Ski war der Olympiasieger von 1988 in der Nordischen Kombination seit 2001 in verschiedenen Positionen tätig gewesen. Unter anderem war er ab 2009 während mehr als einem Jahrzehnt als Chef für das Schweizer Langlaufteam verantwortlich. In jener Zeit erlebte die Sportart die…