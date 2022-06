Nützliches für «z Bärg»

Während sich die Bauern auf den Bergsommer vorbereiten oder schon mit dem Vieh auf die Vorweiden gezügelt sind, gab es an der Adelbodner «Bärgrächnig» am Freitag vielerlei Gebrauchsgegenstände zu kaufen. Peter Hufschmid aus Thun erinnert sich an seine erste «Bärgrächnig» in Adelboden: «Es war 1982, da hat es geschneit. Seither bin ich lückenlos immer nach Adelboden gekommen und konnte mir einen grossen Kundenstamm aufbauen.» Dieses Jahr verkaufte er besonders viele Glockenkallen und leistete damit seinen Anteil, dass auch in diesem Sommer das Geläut der Glocken und Treicheln auf den Weiden hell erklingt.

Wer seine Bergrechte getauscht hatte, nahm sich Zeit für einen Schwatz unter Gleichgesinnten. Ob Gross, Klein, Jung oder Alt: Der Märit hatte für alle etwas zu…