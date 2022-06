Am vergangenen Freitag wurde in der Galerie am Fichtenweg die Gedenkausstellung für Marguerite Loparco-Berberat (1914-2009) mit einer Vernissage eröffnet.

CORINA SCHRANZ-LINDT

Zur Eröffnung eingeladen hatten das Ehepaar Bleisch und die Grossnichte von Marguerite Loparco-Berberat, Marianne Füglistaler. Die Ausstellung ist eine Hommage an die Künstlerin. Es werden Bilder aus dem persönlichen Besitz von Füglistaler gezeigt, die noch nie öffentlich zu sehen waren. Zahlreiche kunstinteressierte BesucherInnen fanden sich trotz des schönen Frühsommerwetters in der Galerie ein, um die Werke der 2009 verstorbenen Malerin zu bewundern.

Das Leben der Kunst gewidmet

Marguerite Loparco-Berberat wurde 1914 in Biel geboren und wuchs dort auf. Sie wusste schon nach der Schulzeit, dass sie sich kreativ…