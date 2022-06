SCHWINGEN In der zehnten Minute des Stoos-Schwingets besiegte Josias Wittwer den haushoch favorisierten Christian Schuler mit einem Gammen und realisierte einen historischen Festsieg. Damit stellte der Reichenbacher die Schwingerwelt richtig auf den Kopf.

WERNER FRATTINI

Was der Oberländer am Bergklassiker auf dem Stoos gezeigt hat, wird in die Geschichtsbücher des Schwingens eingehen. Die Leistung von Josias Wittwer ist auf den ersten Blick kaum glaubhaft. Mit zwei Plattwürfen gegen Niklaus Scherrer und Ruedi Käslin startete Josias Wittwer makellos in den Wettkampf. Im dritten Gang musste er gegen den Nordwestschweizer Eidgenossen Joel Strebel eine Niederlage akzeptieren. Nach der Mittagspause realisierte der kräftige Sennenschwinger gegen Michael Zurfluh bereits die dritte Maximalnote.…