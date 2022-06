VORSCHAU Dem Schwyzerörgeli lauschen, zu bekannten Melodien schunkeln und ein Raclette essen: «Musig uf dr Alp» bedeutet Tradition und Genuss für alle Sinne. Im Bergrestaurant Engstligenalp oder in der Raclettehütte sind von Juni bis Oktober jeweils sonntags ab 12 Uhr lüpfige Klänge zu hören. Und wer mag, bleibt über Nacht: Im Paket «Musig uf dr Alp» sind die musikalische Unterhaltung, ein Engstligenplättli, die Übernachtung inkl. Halbpension (3-Gang-Nachtessen und Frühstück) und der Saunabesuch enthalten. Am 7. August findet zudem der Engstligen-Schwinget und am 14. August das Ländlermusik-Wochenende statt.

