Am Donnerstagabend fand das Konzert der Ländlerkapelle des Schweizer Militärspiels auf dem Niesen statt. Die vier Topmusiker, die Soldaten Nicolas Greber, Andrea Schmid, Jonas Gisler und der Gefreite Florin Schmidig, nahmen die Gäste dabei auf eine musikalische Reise durch die Ländlermusik der Schweiz mit. «Patrouille Suisse», «Schäfli-Schottisch» oder das romanische Stück «La cupicharoula da Tschlin» spielte die Kapelle auf der Geige, dem Schwyzerörgeli, dem Piano und dem Kontrabass. Eine gemütliche «Stubete», welche das Publikum vor allem durch die perfekte Spielart der Musiker begeisterte. Dass die vier Männer Herzblutmusiker sind und teilweise aus bekannten Volksmusikfamilien stammen, bewiesen sie auch nach dem offiziellen Konzert. So spielten sie noch in den frühen Morgenstunden auf…