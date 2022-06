TENNIS Vier der fünf Frutiger Teams haben in der Auf- und Abstiegsrunde des Interclubs den Ligaerhalt geschafft.

BARBARA WILLEN

Eigentlich wollten die Erstliga-Herren wie im letzten Jahr die Aufstiegsspiele erreichen und dort möglichst weit kommen. In einer ausgeglichenen Gruppe reichte es jedoch äusserst knapp nicht für einen Aufstiegsplatz, und so mussten sie gegen den Abstieg spielen. Sie trafen am vergangenen Wochenende auf Kehrsatz. Die Frutiger machten kurzen Prozess mit ihrem Gegner und entschieden die Partie mit 5:1 bereits nach den Einzeln.

Auch die Zweitliga-Herren mussten in die Abstiegsrunde. Zuhause traten sie gegen das Team Groupe E aus Freiburg an – es war ein enges Spiel. Marc Schmid und Luca Germann waren die einzigen, die in den Einzeln punkten konnten. Beim Stand von…