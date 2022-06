Letzte Woche wurde ein neues Orientierungslauf-Angebot lanciert. Der sogenannte «Swiss-O-Finder» beinhaltet zwölf Strecken mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen.

MICHAEL SCHINNERLING

Bisher mussten Orientierungsläufer auf ihren Touren eine Karte und einen Kompass mitnehmen und ihre Ankunft an den Kontrollpunkten mithilfe einer Zange bestätigen. Nun gibt es eine neue Variante. «Für den Swiss-O-Finder braucht man nur ein Handy und eine App. Auch die Karte muss man nicht mehr ausdrucken», erklärt Rémy Gröflin, Projektleiter von Swiss-O-Finder. «Auf der Karte ist eine Bahn eingezeichnet. Man läuft von Dreieck zu Dreieck, von Kontrollposten zu Kontrollposten. Beim letzten erscheint ein Doppelkreis, der anzeigt, dass man am Ziel ist.» Alle Läufe in Adelboden starten beim Tourist Center. Durch das Einlesen des QR-Codes erkennt das System, wann man welchen Kontrollpunkt abgelaufen hat. Seit Donnerstag ist der Swiss-O-Finder in Betrieb, und jeder kann für sich seine passende Strecke aussuchen. «Von der Familie mit Kinderwagen bis hin zu Schulklassen – für jeden ist eine Route dabei», so Gröflin. Wer will, kann die Zeit online festhalten lassen und sich mit anderen messen. «Der neue Orientierungslauf ist an 365 Tagen verfügbar», betont Alfred Zumbach, Leiter Infrastruktur und Events bei Adelboden Tourismus. «Der Weg ist ab sofort begehbar und wir freuen uns, Strecken ab 4,5 km und 185 Höhenmetern bis hin zu 9 km und 460 Höhenmetern anbieten zu können. Das System kann auch wettkampfmässig genutzt werden», freut sich Zumbach.

Kosten- und kontaktlos

Der Orientierungsläufer Jürg Bühler gab letzte Woche die Initialzündung für den Swiss-O-Finder. Das Angebot kombiniert Orientierung und Bewegung an der frischen Luft und ist vielseitig nutzbar – ob als Abwechslung auf einer Wanderung oder als sportliche Aktivität.

Der Swiss-O-Finder ist ein Projekt von Swiss Orienteering, dem nationalen Orientierungslauf-Verband. Mittlerweile gibt es den Swiss-O-Finder an 16 Standorten in der ganzen Schweiz. Je nach Standort verbergen sich hinter den quittierten Posten zusätzliche Informationen rund um die Ortschaft. Gerade in Zeiten, in denen Abstand halten und kontaktlose Technologien wichtig sind, bietet der Swiss-O-Finder als kontaktloses und individuelles Freizeitangebot eine gute Möglichkeit, aktiv zu bleiben. Die Nutzung ist zudem kostenlos. Die App und die entsprechenden Karten können gratis heruntergeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie online unter www.frutiglaender.ch/web-links.html