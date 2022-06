Mitsprache in einem Klientenrat

Mitsprache ist für uns Menschen ein gros ses Thema. Wir haben unsere Vorstellungen und Wünsche, wie gewisse Dinge sein müssten oder wie etwas ablaufen müsste. Wie gestalte ich meinen Wohnraum, was möchte ich unternehmen, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, welche Regeln und Abmachungen sollten gelten und noch vieles mehr.

Dabei ist es so, dass jeder Mensch im kleinen Rahmen mehr Mitsprache und Mitbestimmung hat als im grösseren Rahmen. In der Familie können das Zusammenleben und der Wohnraum unter ein paar Personen miteinander organisiert und gestaltet werden. Im Mehrfamilienhaus oder im Wohnquartier sollen die unterschiedlichen Bedürfnisse mehrerer Parteien berücksichtig werden. Dass dies unter Umständen schon schwierig werden kann, wissen wir alle.…