NATIONALTURNEN Am Nationalturntag (LU / OW / NW) in Ennetbürgen war die Region sehr erfolgreich vertreten. Unter den 196 Wettkämpfern waren insgesamt fünf Turner aus dem Tal am Start.

David Reichen mit Jahrgang 2011 klassierte sich in der Jugendklasse 1 auf dem zweiten Rang. Dem Krattiger gelangen die drei Vornoten für Hochweitsprung, Weitsprung und 60-m-Lauf sehr gut und er verlor nur 0,6 Punkte auf die Maximalpunktzahl. Nach zwei souveränen Siegen über zwei Innerschweizer Turner war der Podestplatz für Reichen Tatsache, dies notabene an seinem ersten Nationalturntag. Sein um drei Jahre jüngerer Bruder Dario Reichen startete in der jüngsten Kategorie «Piccolo». Obwohl ihm der Sprint nicht optimal gelang, sicherte er sich mit Maximalnoten im Hochweitsprung und Weitsprung, einem…