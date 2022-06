Zahlreiche Wahlen und zwei wichtige Verkehrsvorlagen

Die erste Session nach den Wahlen für die Legislatur 2022-2026 begann wie üblich mit der Vereidigung der gewählten 160 Grossrätinnen und Grossräte. Davon waren rund 40 Parlamentsmitglieder zum ersten Mal dabei. Entsprechend war diese Session auch geprägt vom gegenseitigen Kennenlernen. Zum neuen Grossratspräsidenten wurde Martin Schlup (SVP) aus Schüpfen gewählt.

Ziemlich viel Zeit in Anspruch nahmen auch die übrigen Wahlen in die Gremien des Grossen Rats. Die Sitzgewinne von Grünen, der GLP und der EDU führten dazu, dass diese Parteien auch zusätzliche Kommissionssitze beanspruchen konnten. Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. So musste die SP als grösste Wahlverliererin auch hier Sitze und damit Einfluss abgeben, womit sie sich…