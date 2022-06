Die Macht des Himmels

«Es ist ja auch Vollmond», heisst es manchmal, wenn jemand schlecht geschlafen hat oder besonders zerstreut ist. Seit jeher schieben Menschen dem Erdbegleiter alles Mögliche in die Schuhe. Zu Recht?

MARK POLLMEIER

In knapp zwei Wochen, am 14. Juni, wird wieder ein Vollmond die Nacht erhellen – sogar ein ungewöhnlich grosser. Was erwartet uns dann?

Zur Erklärung: Der Mond kreist auf einer elliptischen Bahn um die Erde. Dadurch ändert sich die Entfernung zur Erde ständig, je nachdem, an welchem Punkt sich der Erdtrabant gerade befindet. Fällt ein besonders geringer Abstand mit dem Vollmond zusammen, wirkt dieser Mond besonders riesig. Und obwohl die Mondoberfläche selbst nicht heller ist, fallen zu solchen Gelegenheiten 30 Prozent mehr Mondlicht auf die Erde. Wenn ein…