DER KAFFEE IST FERTIG!

Koffein ist etwas Wunderbares, vor allem am frühen Morgen. Der schnulzige Song «Der Kaffee ist fertig» von Peter Cornelius ist so eine Art Hymne dafür.

Kaffee kann auch Menschen verbinden – nicht nur in der Pause vor der Kaffeemaschine. Und das geht beispielsweise so: Es gibt sie tatsächlich, die jahrelangen Freundschaften, die sich still und leise entwickeln. Manchmal schlafen sie eine Weile ein, werden dann aus irgendeinem Anlass wieder geweckt – auch ohne Koffein. Das kennen Sie sicher auch.

Bei mir ist dies so mit … nennen wir sie Sarah. Sie hat vor knapp zwanzig Jahren als Praktikantin in der Redaktion angefangen. Vor zehn Jahren haben sich unsere (beruflichen) Wege getrennt, aber eigentlich nur physisch. Der Kontakt blieb dennoch immer bestehen, über die…