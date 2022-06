Toblerone ist bald nicht mehr «Schweizer Milchschokolade».

Um das Label «Swissness» (Schweiz, Switzerland) tragen zu dürfen, müssen alle Arbeitsschritte eines Produkts zu 100 Prozent in der Schweiz abgesiedelt sein – so legt es eine Branchenvereinbarung fest. Bisher steht die einzige Toblerone fabrik in Bern-Brünnen. Ab 2023 soll jedoch ein Teil der Produktion nach Bratislava (Slowakei) verlegt werden.

