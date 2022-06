Maja Künzi kennt sich aus mit Kräutern. Auch bei Tieren setzt die gelernte Drogistin und langjährige Bauersfrau auf pflanzliche Heilmittel.

RUTH STETTLER

Maja Künzi hat gelernt, nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern Krankheiten auf den Grund zu gehen. Sie ist froh, dass auch Landwirtinnen und Landwirte in der obligatorischen Ausbildung und dank Weiterbildungsmöglichkeiten schon ein fundiertes Hintergrundwissen besitzen. Die in Wattenwil aufgewachsene Bauerntochter hat Drogistin gelernt und anschliessend den Alpsennenkurs am Inforama Hondrich sowie viele andere Weiterbildungen besucht. Zusammen mit ihrem Mann Ueli und den Kindern war sie mehrere Jahre an Tschenten «z Bärg».

Auf der Alpweide können sich die Tiere ihre Heilkräuter selbst suchen. Im Winter lagert auf der Heubühne eine…