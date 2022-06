Am vergangenen Samstag fand der beliebte Jugendsporttag des Turnvereins statt. In zwei verschiedenen Kategorien traten die Kinder gegeneinander an.

Verschiedene sportliche Aktivitäten wie Stafetten, Werfen oder Fangen wurden in der und um die Turnhalle herum ausgeübt. Damit sich die Kids und Teens untereinander besser kennenlernten, wurden die Gruppen des Kinder-, Jugend- und Geräteturnens kunterbunt gemischt. Die kleinsten TurnerInnen durften die Wettkämpfe zusammen mit einem Elternteil bestreiten. Die beiden Faktoren Spiel und Spass standen in diesen Kategorien im Vordergrund.

Nach der sportlichen Leistung verspürten die Kinder Hunger und Durst. Ein Hotdog, ein kühles Getränk und zum Nachtisch ein grosses Stück Kuchen – und alle waren wieder voller Energie. Anschliessend wurden alle…