RADSPORT «Aufgrund medizinischer Probleme (Füdli) beenden wir leider nach 4000 km dieses Abenteuer» – so verkündete es das Team um Ausdauersportler Peter «Petzi» Trachsel letzte Woche via Facebook. Nach rund vier Fünfteln der Strecke war Schluss mit dem Race Across America (RAAM). Trachsel habe gegen Ende ziemlich gelitten, so die kurze Notiz. Das weltweit längste Extrem-Radrennen führt über fast 5000 Kilometer und 55 000 Höhenmeter nonstop von der amerikanischen West- an die Ostküste.

REDAKTION