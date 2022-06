Info-Points mit QR-Code

Die grossen, rechteckigen und farbigen Tafeln mit den SchweizMobil-Routen der Region stehen in Adelboden, Kandersteg, Leissigen und Frutigen. Die Info-Points dienen der Orientierung an Ausgangspunkten sowie an Routenknoten fürs Wandern, Velofahren, Skating und Mountainbiken und ergänzen die Wegweisung. Trotz digitaler Hilfsmittel wie der SchweizMobil-App wird die Information vor Ort gemäss aktueller Umfrage nach wie vor am häufigsten zur Orientierung im Gelände genutzt. Alle Info-Points von SchweizMobil werden im Vier-Jahres-Rhythmus ausgetauscht. Zum Start der Sommersaison 2022 sind sie wieder auf dem neusten Stand und verfügen nun auch über einen QR-Code fürs rasche Herunterladen. www.schweizmobil.ch/de/

Vision «SzeneAlpen»

Menschen vernetzen, Grenzen überwinden,…