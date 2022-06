FUSSBALL Die B-Junioren des FC Frutigen / Reichenbach setzten sich im Final des Berner Cups in einer an Spannung nicht zu übertreffenden Partie gegen das Team Thun Nord (Lerchenfeld) durch. Das Spiel blieb bis zum Schluss auf Messers Schneide.

TONI STOLLER

Die Zuschauerkulisse am Finalturnier des Berner Cups in Thun war am Sonntagnachmittag enorm und mit vielen Fans aus dem Kandertal bespickt. Sie waren wegen der B-Junioren des FC Frutigen / Reichenbach angereist. Diese hatten sich mit grandiosen Leistungen in den Final gespielt und standen nun vor einem der grossen Höhepunkte ihrer Fussballerlaufbahn. Ihr Gegner, das Team Thun Nord, war kein unbeschriebenes Blatt und hatte den angestrebten Meistertitel verpasst. Nun sollte der Cupsieg für eine Versöhnung sorgen.

Anschlusstreffer vor dem…