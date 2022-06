SPECIAL OLYMPICS Das Team Bad Heustrich startete in St. Gallen in vier Disziplinen – und war so fokussiert, dass am Ende ein wahrer Medaillenregen resultierte. Insgesamt machten bei den National Summer Games 1400 AthletInnen mit. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Eliane, die junge, quirlige Radrennfahrerin vom Bad Heustrich, war am letzten Donnerstag beim Start sehr locker. Die Renndistanz betrug 600 Meter. Über die ganze Distanz hielt die junge Frau das Tempo hoch und holte sich Gold. Eliane konnte ihren Stolz nicht verbergen. Kaum war die Siegerehrung abgeschlossen, flitzte sie zum Team und den mitgereisten Fans und liess sich feiern. Umarmungen, Gratulationen und ein Team Bad Heustrich im kollektiven Freudentaumel. Später holte Eliane auch noch über 1200 Meter Gold. «Wir hatten eine…