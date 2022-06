TENNIS Das vergangene Wochenende bot dem TC Adelboden ideale Bedingungen für die vierte Interclub-Runde. Diese fiel bei den Teams allerdings unterschiedlich aus.

Drittliga-Damen: Ausruhen vor Saisonfinal

Nur die Damen hatten am Wochenende spielfrei. Sie konzentrieren sich auf das Saisonfinale am 19. Juni zu Hause gegen Oberdiessbach. Die Berner Oberländerinnen liegen drei Punkte vorne und wollen ihren zweiten Platz in der Gruppe verteidigen.

Herren 1: Aufstiegsspiel für die erste Liga

Mit viel Selbstvertrauen und Ambitionen reiste das Fanionteam des TC Adelboden (2. Liga) nach Murten. Kaum angekommen, folgten bereits die ersten zwei Partien des Tages. Bis das letzte Einzel gestartet war, waren die ersten vier Einzel bereits verloren. Auch Einzel 5 und 6 gingen zu Ungunsten der Adelbodner…