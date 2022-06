Die MUSIKA feiert heuer ihr 40-Jahr-Jubiläum. Nachdem Ende April sämtliche erlernbaren Instrumente zum Zuge gekommen waren, widmete man sich am Samstag den volkstümlichen Klängen.

MONYA SCHNEIDER

Am Samstagnachmittag luden die Musikschule unteres Simmental und Kandertal MUSIKA und die Familie Hossmann zu volkstümlicher Unterhaltung in den Simplongarten. Bei strahlendem Sommerwetter waren sämtliche Tische besetzt und die ZuhörerInnen lauschten den dargebotenen Klängen. Rund 35 SchülerInnen werden von David Kallen am Schwyzerörgeli oder Akkordeon unterrichtet. Beim Konzert im Simplongarten konnten sie in verschiedenen Formationen zeigen, was sie gelernt hatten. Die BesucherInnen spendeten anerkennenden Applaus. Sie staunten nicht schlecht, wie gekonnt und fingerfertig die Jugendlichen…