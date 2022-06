LAUFSPORT Am Freitag und Samstag nahmen Hunderte LäuferInnen die 11 674 Stufen der Niesen-Treppe unter ihre Füsse. Um am kompletten Wettkampf teilnehmen zu können, mussten sie die Mittelstation Schwandegg innerhalb einer Stunde erreichen.

SARAH WNUK

In der morgendlichen Frische, in Wolldecken eingewickelt, standen die Läuferinnen und Läufer am Samstag vor der Talstation in Mülenen. Alle waren bereit für den Einzelwettkampf des Niesen-Treppenlaufs. Es war keine einzige Wolke am Himmel zu sehen, während die Sonne im Tal aufging. Die ersten Zuschauerinnen und Zuschauer fuhren mit der Niesenbahn bereits nach oben, derweil sich die Sportlerinnen und Sportler auf den Wettkampf vorbereiteten. Das Rennen wurde im Berghaus Niesen-Kulm auf einer Leinwand mitverfolgt. Insgesamt gingen 353…