TURNEN Die Mitglieder des TV Frutigen sind parat für ihren Einsatz am «Oberländischen» in zwei Wochen – das haben sie an den letzten beiden Wochenenden am kantonalen Turnfest in Lyss bewiesen.

Am 10. Juni eröffneten die Einzelturner-Innen das Fest mit seiner enormen Anzahl an Wettkämpfen. Aus Frutigen dabei waren sieben Geräteturnerinnen K5 bis K7. Unter den Augen der WertungsrichterInnen starteten Lynn Maier, Daria Erb, Joana Grossenbacher sowie Anja und Céline Zurbrügg (K5) überhaupt zum ersten Mal an einem Turnfest. Für die gesundheitlich angeschlagene Anna Kaufmann war es nach dem letzten KTF in Thun bereits das zweite «Kantonale». Während die Geräteturnerinnen in der angenehm temperierten Halle ihre Übungen vollführten, absolvierten Michael Wyssen und Nathan Zangger draussen in der…