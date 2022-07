Nach 37 Jahren geht Hans Germann in Pension. Er hat Hunderte von Lernenden unterrichtet und massgeblich dazu beigetragen, dass Frutigen zum schweizweit anerkannten Ausbildungszentrum für Schreiner und Zimmerleute geworden ist – gegen viele Widerstände.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Es gibt einen Hans Germann 1.0 und einen Hans Germann 2.0. Letzterer ist nach einem Herzinfarkt im September 2017 quasi neu geboren worden. Beiden ist zu eigen, dass sie eine klare Linie haben, deutliche Worte wählen und Macher sind. Der neue Hans Germann musste aber lernen, dass es nicht nur Schwarz und Weiss, sondern auch Grauzonen gibt – was ihm nach eigenen Angaben nicht leicht gefallen sei. Er sitzt am runden Tisch in seinem Büro im Holzzentrum Widi in Frutigen. Sein Schreibtisch ist leer, die Gestelle sind…