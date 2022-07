Als hätte Krattigen auf sie gewartet: Uta Ungerer fühlt sich hier als neue Pfarrerin bereits sehr zu Hause. Kirche und Religion haben das Leben der Theologin von Beginn an auf spannende Art geprägt.

PETER ROTHACHER

Am 21. Mai ist sie ins Haus neben der Kirche Krattigen gezogen und im Dorf als neue Pfarrerin freundlich aufgenommen worden. Uta Ungerer sucht den Kontakt zur Bevölkerung: «Die Menschen in meiner Kirchgemeinde dürfen wissen, wer ich bin. Und umgekehrt möchte ich wissen, mit wem ich es hier zu tun habe, was die Menschen bewegt; was ihnen Sorge bereitet, was ihr Herz erfreut, was sie hoffen, worauf sie stolz sind …» Begegnungen und Beziehungen seien darum äusserst wichtig, die Basis ihrer Arbeit und durch nichts zu ersetzen.

«Die Leute schätzen es, dass ich eine Pfarrerin mit…