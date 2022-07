«Life is short. If not now, then when?» Mit diesem Zitat teilte Schulleiterin Barbara Luginbühl-Sieber ihrem Kollegium mit, dass sie die Schule Krattigen in diesem Sommer verlassen wird, um sich vermehrt Projekten in anderen Bereichen zu widmen. Eine lange Wirkungszeit, geprägt von vielen Veränderungen in und um die Schule, geht damit zu Ende.

SONJA STEUDLER

Die Ausbildung zur Lehrerin absolvierte Barbara Luginbühl-Sieber noch im ganz klassischen «Lehrersemer» in Thun – in einer damals üblichen reinen Mädchenklasse. Während dieser Zeit reiste Luginbühl auch für ein Austauschjahr nach San Francisco und besuchte dort die Highschool.

Zunächst Stellvertretungen und ein Jahr in der Luft

Nach Abschluss des Seminars nahm Barbara Luginbühl-Sieber während eines Jahres an verschiedenen Schulen im…