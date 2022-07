JUBILÄUM Die entscheidenden Stationen im Leben des Adolf Ogi kennen vermutlich die meisten SchweizerInnen. Geboren in Kandersteg während des Zweiten Weltkriegs, in dem Monat, in dem die deutsche Wehrmacht Stalingrad überfällt. Der Vater Bergführer und Gemeindepräsident, die Mutter Hotelangestellte aus Herzogenbuchsee. Die Primarschule mit dem Lehrer Rudolf Rösti, «meine Universität», wie Ogi sie noch heute nennt.

Der verwehrte Übertritt an die Sekundarschule, später drei Jahre Handelsschule in La Neuville, die ihm der Vater finanziert, obwohl das Geld knapp ist. Danach sechs Monate an der Swiss Mercantile School in London, 1962 die strenge Grenadier-RS in Losone.

Nach einer kurzen Station im Verkehrsbüro von Meiringen folgt im Oktober 1964, nach den aus Schweizer Sicht desaströsen…