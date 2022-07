Auf Winnetous Spuren

Kroatien gehört zu den beliebtesten Feriendestinationen Europas. Wir reisten im Mai dieses Jahres zum ersten Mal dorthin. Auf dem Reiseprogramm standen die Küstenregionen und die Nationalparks Plitvicer Seen, Krka und Paklenica. Die Parks mit ihren steilen, oft zerklüfteten Felswänden, stäubenden Wasserkaskaden und türkisblauen Seen kamen mir vage bekannt vor. Grund dafür waren die in den 1960er-Jahren in dieser Region gedrehten Winnetou-Filme.

«Träumerin und Leseratte» würde in meiner Biografie wohl über meine Kindheit stehen. Nach durchgelesener Schulbibliothek machte ich mich auf, neue belletristische Schätze zu entdecken. Dabei stiess ich auf Karl May – seine Bücher und als Folge auch die Filme habe ich geliebt. Sie entführten mich in den Wilden Westen, durchs…