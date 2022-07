KLIMA Unterhalb des Elsighorns befindet sich die «Jakobsscheibe» – ein Schneefleck, der meist noch bis in den Sommer hinein sichtbar bleibt. Der Name bezieht sich auf den Jakobstag vom 25. Juli, in diesem Zeitraum schmolz die Scheibe in der Vergangenheit jeweils dahin. Der Fleck gilt bei der lokalen Bevölkerung als Gradmesser für die Qualität des Sommers. Verschwindet die weisse Fläche früh, so spricht man von einem warmen Sommer.

Das laufende Jahr ist ein ausgesprochen mildes, was sich auch beim Elsighorn bemerkbar machte. Bereits am 23. Juni – also über einen Monat zu früh – war die Jakobsscheibe dahingeschmolzen (der «Frutigländer» berichtete).

Nach Erscheinen des Artikels erhielten wir Post von Daniel Trachsel. Sein Schwiegervater Martin Brügger hat den Tag, an dem die Jakobsscheibe…