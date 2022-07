Wanderer sind auf dem Jakobsweg oder sonstigen Fernwanderrouten unterwegs, umrunden Seen oder erklimmen Berggipfel. Eine etwas ungewöhnlichere Strecke hat unsere Redaktionsmitarbeiterin Katharina Wittwer unter die Füsse genommen: Zwischen dem 21. April und dem 16. Juni 2022 folgte sie der längsten Hochspannungsleitung im Schweizer Stromübertragungsnetz – der 1963 bis 1965 gebauten und 1967 in Betrieb genommenen, 57,1 Kilometer langen Gemmi-Leitung von Chippis VS bis Bickigen bei Burgdorf. In einer siebenteiligen Serie lässt sie die LeserInnen des «Frutigländers» an ihren Erlebnissen und Beobachtungen teilhaben.

ETAPPE 1 Den Pfynwald kannte ich bisher bloss vom Hörensagen, sah ihn bloss durch die Scheibe des Zuges oder des Autos. Beim Durchwandern schärfe ich all meine Sinne und erlebe…