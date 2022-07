SCHWINGEN Gleich an zwei Festen standen die Schwinger aus dem Kandertal letztes Wochenende im Einsatz. Am Samstag erkämpften sich Jan Wittwer und Curdin Orlik einen Kranz auf dem Weissenstein. Und bei seinem Heimfest an Ramslauenen wurde Josias Wittwer mit der Schlussgangteilnahme seiner Favoritenrolle gerecht.

WERNER FRATTINI

Total in Berner Hand war der Weissenstein-Schwinget. Dies zeigt die Tatsache, dass bereits ab dem dritten Gang reine Berner Paarungen gemacht werden mussten. Einzig der mächtige Thurgauer Domenic Schneider konnte eingreifen und darf nach seinen Siegen gegen Kilian Wenger, Curdin Orlik und Thomas Sempach als Mann des Tages bezeichnet werden. Starke Leistungen zeigten auch Jan Wittwer und Curdin Orlik, die sich problemlos in die Kranzränge schwangen. Ein besonderer…