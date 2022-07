«0,99»

Franken kostete ein Euro am letzten Donnerstag an den Devisenmärkten. Offenbar lassen die Rezessionsängste in der Eurozone die Schweizer Währung erstarken. Vor allem für den Tourismus ist das keine gute Entwicklung. Über die Hälfte aller Übernachtungen in der Schweiz wird von ausländischen Gästen gebucht – und die müssen nun tiefer in die Tasche greifen.

