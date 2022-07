SCHWINGEN Mit dem Oberländischen Schwingfest findet am nächsten Sonntag bereits das letzte diesjährige Gauverbandsfest statt. Integriert in das 100-Jahre-Jubiläumsschwingfest stehen in Oey-Diemtigen gegen 200 Schwinger im Einsatz.

WERNER FRATTINI

Da einige der Berner Leistungsträger bereits vier Gauverbandsfeste absolviert haben, sieht die Ausgangslage so aus, dass es in Oey-Diemtigen zu einem Zweikampf zwischen den Oberländern und den Mittelländern kommen wird. Sicher werden die Oberländer, die in Oey lückenlos am Start stehen, alles daransetzen, den Sieg in den eigenen Reihen zu behalten. Mit Schwingerkönig Kilian Wenger, Kilian von Weissenfluh, Bernhard Kämpf und Curdin Orlik stehen nebst den aufstrebenden Nachwuchshoffnungen diverse Siegesanwärter am Start. Hart gefordert werden die…