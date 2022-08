Kandersteg

Am 6. August 1922 verunfallte Hans Biehly am Bühlstutz tödlich. Was der Arzt, Ballonpionier, Bergführer und Politiker in seinen 48 Lebensjahren für die Region geleistet hat, ist beeindruckend. Ein Rückblick zum 100. Todestag.

HANS RUDOLF SCHNEIDER Geboren wurde Hans Bi...