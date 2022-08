Kandersteg

Vor 31 Jahren wurde die Luftseilbahn auf den Sunnbüel in Betrieb genommen. Mit einem Jahr Verspätung wird der runde Geburtstag am 23. Juli nachgefeiert. Die Ursprünge der Bahn reichen aber viel weiter zurück: bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs.

HANS RUDOLF SCHNEIDER...