Zwei Berufsoffiziere unterstützen neu das Führungsteam für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers. Nicolas Weber übernimmt die Nachfolge des kürzlich verstorbenen Hanspeter Aellig, Marcel Brüggiser wird Leiter Notfallorganisation.

Der in Uetendorf wohnhafte Oberst im Generalstab ( i Gst) Nicolas Weber ist seit dem 1. Juli 2022 Chef Projektleitungsstab Mitholz. Als langjähriger Weggefährte von Hanspeter Aellig fühlt sich Nicolas Weber über verschiedene persönliche Beziehungen mit dem Projekt Mitholz verbunden und tritt Aelligs Nachfolge aus persönlicher Überzeugung an. Mit seiner Erfahrung als Stabschef Chef Armeestab und Stabschef Panzer Brigade 1 ist er in der Armee gut vernetzt und kann wertvolle Impulse in die neu geschaffene Position der Leitung des Projektleitungsstabs…