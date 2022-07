Ein warmer Sommerabend mit ebenso warmen Klängen – das «Open Mic» hat am vergangenem Freitag einmal mehr Musiker aus verschiedenen Regionen nach Frutigen gelockt.

Eröffnet wurde der Anlass im Eventlokal zur Sattelkammer wie gewohnt vom Host «Knopf». Es folgte unter anderem eine spontane Einlage unter Gleichgesinnten: zum einen von Bob Willie, der von einem Campingplatz aus dem Wallis angereist war, und zum anderen von Alan Hess. Der Akkordeonist lebt auf der Isle of Man in Grossbritannien und übernachtete auf dem Camping Grassi in Frutigen. «In meiner Freizeit wird musiziert, weshalb ich heute extra aus dem Raum Zürich ins Berner Oberland gefahren bin», so Alan Hess. Gelohnt hat es sich bei diesem Wetter alleweil – auch für die Zuhörer.

PRESSEDIENST LANDHAUS ADLER FRUTIGEN