Nie im Leben hätte die junge Frutigerin Seline Reichen damit gerechnet, dass sie nach ihrem Sieg vom letzten Jahr beim Raiffeisen-Talentwettbewerb erneut eine Chance haben würde. Doch da hatte sie sich gewaltig getäuscht.

MONYA SCHNEIDER

Zum 52. Mal fand der internationale Raiffeisen-Talentwettbewerb statt und Seline Reichen versuchte ihr Glück erneut. Zum Thema «Wer bestimmt, was schön ist» liess sie ihrer Fantasie freien Lauf und zeichnete mit ganz gewöhnlichen Farbstiften ein eindrückliches Bild. Es zeigt ein Gesicht, an dem viele Hände zerren und schnippeln. «So viele sind unzufrieden mit ihrem Aussehen und helfen chirurgisch nach. Doch die meisten sind danach auch nicht glücklicher. Die Beeinflussung durch Instagram und Co. wird immer grösser und verunsichert viele», erklärt die…