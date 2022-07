ESSAY Mitten in London, etwa auf halber Strecke zwischen dem Buckingham Palast und dem Britischen Museum, liegt der Leicester Square, ein hübscher Platz mit einem baumbestandenen Park in der Mitte. Das Zentrum der Grünanlage bildet ein Brunnen mit der Statue William Shakespeares, drum herum hat man ein Wasserspiel installiert, wie man es seit einigen Jahren auch auf dem Berner Bundesplatz findet. Der Brunnen, die gepflegten Beete, Shakespeare – bis hierhin ist das alles normal, man ist schliesslich in London. Verlässt man die Grünanlage aber in nordwestliche Richtung, stösst man auf etwas gänzlich Unerwartetes. Wo sich in der Fussgängerzone verschiedene Wege kreuzen, ragt ein massiver Stahlpfosten aus dem Pflaster. Auf seiner Spitze thront eine vierseitige Uhr, wie man sie von grossen…