GESUNDHEITSECKE Im Sommer lässt sich das Leben draussen in vollen Zügen geniessen. Sonnenschein sorgt für gute Laune und steigert das Wohlbefinden. Damit die Haut dabei nicht über ihre Belastungsgrenze kommt, benötigt sie den bestmöglichen Schutz.

Was gibt es Schöneres, als Sommertage draussen im Garten, beim Wandern, auf dem Velo oder im Schwimmbad zu verbringen? Oft werden jedoch – durchaus berechtigt – die Schattenseiten von zu viel Sonne betont. Dabei ist genügend Sonnenlicht lebenswichtig. Die Wärme auf der Haut tut gut und schafft ein wohliges Gefühl, Sonnenlicht reguliert die Hormone, regt in der Haut die Vitamin-D-Bildung an – und fällt es in die Augen, produziert das Gehirn Serotonin, das Glückshormon.

Gleichwohl gilt: Regelmässige Sonnenexposition benötigt den bestmöglichen…