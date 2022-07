ARMBRUST Vom 7. bis zum 17. Juli fand das Eidgenössische Armbrustschützenfest in Neuwilen (TG) statt, an dem die Mitholzerin Joëlle Baumgartner Zweite wurde (der «Frutigländer» berichtete). Auch die Armbrustschützengesellschaft Frutigen hatte den Weg in den Thurgau auf sich genommen – und die lange Anreise hat sich für sie gelohnt. Die Frutiger Armbrustschützen konnten einige gute Resultate verbuchen, allem voran den zweiten Rang in der Sektion. Mit einem Durchschnitt von 57,69 Punkten in der ersten Kategorie lagen die Frutiger nur 0,466 Punkte hinter dem Sieger ASG Zug. Sämtliche 16 Mitglieder erreichten das Kranzresultat (52 Punkte), darunter auch die beiden Jungschützen Lars Ryter (Jahrgang 2009) und Marvin Schneider (2007).

Ebenfalls erwähnenswert ist das gute Abschneiden von Andreas…