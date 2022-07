Am Wochenende wurden im Dorf drei Feuer an unterschiedlichen Orten gelegt. Die Verursacher – drei Jugendliche – wurden von der Polizei bereits vernommen und müssen sich bald vor der Justiz verantworten.

Am Sonntag, 17. Juli, wurde der Kantonspolizei kurz vor 4.20 Uhr gemeldet, dass eine Scheune an der Spiezstrasse in Vollbrand stehe. Die 34 Angehörigen der Feuerwehren Frutigen und Spiez nahmen umgehend die Löscharbeiten auf und brachten das Feuer unter Kontrolle. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass die leerstehende Scheune komplett niederbrannte.

Feuer auch an der oberen Bahnhofstrasse und bei «Zum Tanzplatz»

In der Nacht auf Montag, 18. Juli, wurde kurz vor 22.55 Uhr ein brennender Holzstapel an der oberen Bahnhofstrasse gemeldet. Eine gleich gelagerte Meldung zu einem Brand an…