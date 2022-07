Mehrere Tausend TurnerInnen aus 231 Vereinen nahmen Anfang Juli am «Oberländischen» teil, um rund 230 Stunden Sport zu treiben – und um ausgiebig zu feiern. Das OK blickt auf ein gelungenes Wochenende ohne grössere Pannen oder Unfälle zurück.

Trotz verhangenen Wetters sei der Start am Freitag geglückt, teilt der Turnverein zufrieden mit. 700 EinzelturnerInnen läuteten den sportlichen Teil des Wochenendes ein, während die Organisatoren gleichzeitig noch die letzten Arbeiten am «Festdörfli» vornahmen und die Sponsoren ihre Stände für den Samstag vorbereiteten. Die Retro-Sport-Party am Abend fand grossen Anklang. Viele Vereine tauchten in alten Turnkleidern auf, und auch die lokalen Festbesucher genossen die ausgelassene Stimmung.

Ideale Bedingungen am Samstag

Der Vereinswettkampf am…