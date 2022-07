Edith Alice Gehrig-Mürner wurde am 3. Juni 1936 als zweites Kind von Hans und Marie Mürner-Zurbrügg in Reichenbach geboren. Mit ihrem acht Jahre älteren Bruder Hans erlebte sie eine glückliche Kindheit. Leider verunglückte dieser im Herbst 1954 beim Holzfällen am Niesen so schwer, dass er für sein weiteres, kurzes Leben an den Rollstuhl gebunden war. Für Edith war es fortan selbstverständlich, ihren Eltern und der Schwägerin in der Landwirtschaft zu helfen. Abwechslung und grosse Freude bereiteten Edith das Singen im Frauen- und Töchterchor. Singen mochte sie bis fast zum Tag ihres Todes gerne und oft.

Edith arbeitete jeweils von November bis April auswärts, unter anderem zwei Winter im Welschland (Montreux und La-Chaux-de-Fonds), wo sie Französich lernte. Diese Sprache wendete sie bis…