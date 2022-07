Wenn FrutigländerInnen eine Lehre im Detailhandel absolvieren, so tun sie dies meistens in einem Sportoder Kleidergeschäft, in den Bereichen Lebensmittel oder Unterhaltungselektronik. Für eine andere Branche hat sich Andrea Müller entschieden: Sie verkauft Uhren, Schmuck und Edelsteine.

KATHARINA WITTWER

Kaum hielt Andrea Müller ihr Diplom als Detailhandelsfachfrau EFZ und ihr Lehrabschlusszeugnis mit der Durchschnittsnote 5,6 in den Händen, reiste sie für vier Wochen nach London. In einer Sprachschule bereitet sie sich dort zurzeit auf die «First-Certificate»-Prüfung vor (Sprachdiplom in Englisch). Ab Mitte August besucht sie für zwei Jahre berufsbegleitend die Berufsmittelschule (Typ Wirtschaft), in die sie prüfungsfrei aufgenommen worden ist. Drei Tage pro Woche wird sie in ihrem Beruf…