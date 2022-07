GLEITSCHIRM Sepp Inniger triumphierte letzte Woche bei den Paragliding-Schweizer-Meisterschaften in Scuol. In der Kategorie Overall starteten Michael Maurer, Patrick von Känel und Michael Sigel. Insgesamt waren beim Rennen 88 PilotInnen in der Luft.

MICHAEL SCHINNERLING

Erneut stand der Gleitschirmpilot Sepp Inniger zuoberst auf dem Podest. Er holte sich den ersten Rang in der neuen Kategorie Junioren bei der Paragliding-Schweizer-Meisterschaft in Scuol. «Der Wettkampf war kurz und zwischendurch nicht optimal zu fliegen. Beide Durchgänge von rund 55 Kilometern waren taktisch sehr anspruchsvoll. Am ersten Tag war die Thermik nicht so gut. Ich konnte trotzdem einigermassen gut mithalten und war nach dem ersten Wettkampftag in den Top 15.» Am zweiten Tag habe er zu Beginn den Anschluss…